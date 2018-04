WHAT THE FEST #3 - Du 8 au 10 Juin 2018

Tarif réduit : 21€

Tarif Prévente 23 €

Tarif plein : 27 €



Pass 2 jours : 39 €

BILLETTERIE / PASS CONCERTS c’est par là ! ▼ sur HelloAsso sans commission, Digitick et points de vente habituels. ATTENTION Préventes en nombre limité !

LINE UP ▼ CONCERTS

SOUS LES PAVÉS.... la RAGE !! :



▼VENDREDI 08/06/18▼

►THE YOUNG GODS (CH/ Indus CULTE)



The Young Gods vont révolutionner le monde du rock par les machines. En Europe, ils sont LA référence quand on parle d’industriel, aux USA, ils sont cités par les connaisseurs, admirés par MJK (Tool) ou Mike Patton (Faith No More), leur musique a changé beaucoup de choses et continue de le faire. Véritable pierre (tri)angulaire du monde des sons, ils méritent bien leur nom. Enfin de retour ! Même s’ils sont de moins en moins jeunes (tout comme nous), les Gods restent les Gods. INCONTESTABLEMENT.

►LES TETINES NOIRES (Industriel-Paris)



Attention culte ! Si Christian Death , Bauhaus, Virgin Prunes et autres groupes « ovni » difficilement classables sont votre tasse de thé, vous êtes vernis. Adepte d’un joyeux bordel où s’entremêlent cruauté, rires, poupées et autres pantins, ils seront présents avec L’homme objet « Made in Eric », qui joue le rôle du pied de micro. IMMANQUABLE !

►HORSKH (HardElectro- Besançon)

EBM croisant le fer avec des saturations et une puissance métallique, c’est un concentré de bombes industrielles comme on n’en fait plus beaucoup.

Quand le duo laisse respirer ses titres et que Bass scande ses textes, l’ombre d’un Alec Empire (Atari Teenage Riot) se dessine. INRATABLE en LIVE !

►WHEELFALL (Industriel metal)



[WHEELFALL] : c’est la presse spécialisée qui en parle le mieux !

"Wheelfall est venu offrir à notre société malade une solution : des putain de baffes dans la gueule." Noisey

"Le futur de la musique extreme, tout simplement" Pitchfork

"Un morceau dont vous ne ressortirez pas indemne." Gala



►THOT (Noise vegetal-Belgique)



Le Dieu lunaire d’Egypte à tête d’Ibis ou de babouin (venu de Belgique) sera présent avec The Young Gods , HORSKH, WHEELFALL lors du WHAT the Fest ?!#3 - Sous les Pavés, la Plage ! du Rock, au post hardcore, sur fond d’electro new wave un brin distordue,on cite Neurosis, NIN,Throbbing Gristle, White Stripes, Bauhaus, Mars Volta, … Un vrai groupe de live survolté qui ne laisse personne indifférent.Leur dernier album “FLEUVE”, mixé par Magnus Lindberg de Cult of Luna, est sorti le 20 Octobre 2017 sur le label WEYRD SON.

►[INTERPLATEAUX - Linge records



Perpal + Gerard Jugno 106 - Drone Ambient fonctionnel, Perpal projette des réverbérations de nappes denses, floues et enveloppantes obtenues à base de samples. S’y greffent un éventail de K7 mixées et déformées, de sons trouvés dans la nature confrontés à des synthés froids, le tout soutenu par des rythmes cardiaques sourds et discrets. Caché derrière sa forteresse de cartons, Perpal proposera spécialement pour cette soirée un set estival propice à créer une tension avant la tempête des The Young Gods GERARD JUGNO 106 est né de l’union secrète entre le claviériste Gerard Jugnot et le mannequin à minettes Gesaffelstein.

Une synthwave à l’agressivité EBM qui catalyse autant Green Velvet que Nitzer Ebb, Yello, Factory Floor et Schwefelgelb pour un son garanti 80% dancefloor (sauf quand le kick s’arrête).



▼SAMEDI 09/06/18▼

►La PHAZE - Pungle

La Phaze est de retour sur les routes de France pour défendre son nouvel et quatrième opus « Psalms and Revolution » !!. Un album qui sonne un peu comme un retour aux sources, avec un florilège de beats électro massifs, sur lesquelles se greffent autant de riffs de guitare rock, stoner, pop et surf 60’s que de synthés vintage et progressifs. La Phaze, toujours addict au live, conjugue la puissance de la dance-music (drum ‘n’bass, breakbeat, jungle,...) avec l’énergie brute et sans fioriture du punk’n’roll !

►SENSER (UK)

Senser est un groupe de fusion culte londonien des années 90 : la bande à Al-Sayed revient en force, nostalgique de cette époque où tout était permis toujours autant marqué par cette fougue et cette rage insaisissable, caractéristique de ce groupe qui n’a pris aucune ride.

►LA PIETA (Électro hiphop)

La Pietà est un projet pluridisciplinaire : musical, littéraire, visuel… de multiples horizons derrière des masques de chat, noir pour les deux musiciens, blanc pour la chanteuse. Beats hip hop, textes méchants, voix slam, La Pietà fracasse rock et rap, et puise dans sa propre existence pour mieux divulguer l’universel. Un croisement entre attitude punk et intransigeance rap.

►AFOUS AFOUS (Électro-rock psychotique mâtiné d’Orient)

« Afous », c’est la main. « Afous afous », c’est main dans la main, une expression d’origine berbère. Mais Afous Afous avec une majuscule, c’est aussi le nom d’un groupe d’électro rock ariégeois. Rock, dub, hi-hop, punk, reggae… aucune case ne correspond vraiment à Afous Afous qui explose en live. Qui a dit que le rock était une histoire de mecs ?

►Ouverture de la soirée concerts du samedi par les élèves de l’école de musique TOP ESPACE MUSICAL .

Ils avaient déjà brillamment ouvert le festival l’an dernier sur la soirée d’IGORRR, ils reviendront cette année sur la soirée du samedi !

►[Sous les pavés, la Rue] :

SPECIAL FAMILLES !!

SAMEDI /DIMANCHE en journée (GRATUIT)

Spectacles de rue avec la Cie BRUITQUICOURT et THE KING OF THE KINGDOM, TRIPALIUM de la Cie lyonnaise MERZOUG MACHINE



Animations enfant /ateliers avec les associations MOM’ART FACTORY ainsi que MINUS et Cie pour accompagner les petites et grandes personnes.

Allégorie épique et bouffonesque du travail. Un spectacle festif, à l’humour acide.

En traversant un cocktail d’idées grinçantes, nous soulevons les problématiques d’une société sur-productiviste et consommatrice : Burn out, chômage, stress, coaching, pouvoir financier, clivage social et politique. Alors TORTURE ou TRAVAIL, il faut choisir..

MAIS WHAT THE FEST ?!, c’est AUSSI :

► Rassemblement de FOODTRUCKS en partenariat avec Le Bistrôt des Gônes.

Des foodtrucks au look so vintage et qui privilégient circuits courts et producteurs locaux.

Que tu sois vegan, végétarien, toutarien.... Tes papilles vont déguster...

►[Sous les pavés, la Plage] : la ZONE 68

Tu aimes les pavés, la plage, les rouquins, sentir un vent de liberté dans tes cheveux, inventer des slogans chocs, porter des pancartes, hurler dans un hygiaphone ?

Fière rivale de Paris-Page, viens te prélasser à Vendargues-Plage sur du sable fin et des transats.. Prends ton maillot et ta crème.. Mais il y aura aussi 68 affiches pour Mai 68 et des graffeurs etc etc !! ET pour que la fête soit plus folle, venez en mode Mai 68 ! N’oubliez pas votre pancarte ou fabriquez-là dans nos ateliers sur place pour la MANIF DU Siècle ! Sans parler d’un rassemblement de vieilles DS, Mehari et autres voitures de l’époque et un lâcher de clowns...

68 AFFICHES POUR MAI 68 : En partenariat avec la WOODS FACTORY et des artistes de Montpellier.

La Woods Factory se jette à l’eau pour What The Fest !

Les Woodsiens, intervenants de choc, créatifs et bidouilleurs de l’extrême prêtent main forte au festival pour produire de l’affiche sérigraphiée, à la façon mai 68. Au programme : ateliers d’écriture « Création de slogans », de scénographie et de création graphique.Rejoignez-les !

► [Sous les pavés, la Terre] :

Le villages d’alternatives citoyennes et d’idées éco avec tout plein d’ exposants et d’assos !

► [Mai 68 et les Femmes] : Et après ?

la Citad’ELLES : Le rendez-vous des femmes qui se rebiffent. Des Bad ASS quoi !

INFOS ET TICKETS : http://whatthefest.com/

Plan d’accès : Espace de plein air de la Cadoule D65 - 34740 VENDARGUES

PENSE AU COVOITURAGE !!

Entrée LIBRE la journée pour l’éco-village et les spectacles de plein air et toutes les animations.CONCERTS du soir : PAYANTS



TARIFS VENDREDI ou SAMEDI :

GRATUIT : enfants de - de 14 ans

21 € : Adhérents 2018 WTF/Ados (14-17 ans) / Demandeurs d’emploi/ Étudiants

23 € : Billets en prévente (hors frais de loc)** - (attention places limitées)

27 € : Billets en Plein Tarif (hors frais de loc)**



PASS 2 JOURS / 39€ - (attention places limitées)

Billetterie associative SANS COMMISSION : HelloAsso

**Billetterie Digitick/Fnac/Leclerc/Carrefour/Billet Reduc, ... et points de vente habituels



contact@whatthefest.com

L’APPEL du JUIN : "Tu fais quoi entre le 5 et le 12 juin ?

Tu es un jeune poisson ou une sirène frétillant(e) à l’oeil frais, et aux nageoires dynamiques et tu veux TROP NOUS AIDER quelques heures, quelques jours, tes jours et tes nuits ?!

Vis une expérience inédite et viens te propulser avec nous en tant que bénévole dans les eaux de la Cadoule pour le WTF ?!#3 !

Rejoins notre WTF ?! société secrète qu’on va bientôt diriger le monde.

Pour cela, tu tapes avec ton doigt ou ta nageoire sur contact@whatthefest.com