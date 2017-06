:: THEO HAKOLA :: Une lecture en musique du roman : Idaho Babylone Avec Théo Hakola, Dominque Reymond, Bénédicte Villain et Simon Texier. SAMEDI 1er JUILLET



Chanteur-guitariste/auteur-compositeur/romancier, Theo Hakola réalisateur artistique de plusieurs disques dont le premier de Noir Désir, c’est l’une des grandes voix de la scène musicale en France depuis 35 ans. Artiste aux multiples facettes, il travaille également pour le théâtre en tant qu’auteur, musicien, comédien et metteur en scène et son cinquième roman sortira en traduction française - Idaho Babylone - chez Actes Sud en septembre 2016.



Pour son nouvel album qui sort en vinyle et CD le 31 mai – “I Fry Mine In Butter !” ce poète politique a troqué écriture et composition pour le plaisir d’enregistrer 15 chansons des autres. De Lead Belly et John Prine à Richard Hell et The Clash en passant par Joni Mitchell, l’album s’achève par une relecture magistrale de “Heroin” du Velvet Underground. En concert, Hakola est accompagné par The Wobbly Ashes : Tatiana Mladenovitch-batterie, Laureline Prod’homme-basse, Matthieu Texier-guitare, et Bénédicte Villain-violin.

www.theohakola.com

SAMEDI 1 JUILLET @ PLAGE DES MOUETTES Avenue Vauban - 34140 - Frontignan Plage - 21H00 Gratuit