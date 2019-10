Théâtre des 13 vents CDN Montpellier

« Les 13 vents »

D’octobre à mai, un mercredi par mois, l’Eko des Garrigues diffuse un programme radiophonique porté par Cédric Michel, acteur de la Troupe Associée du Théâtre des 13 vents.

« Les 13 vents » sur l’Eko, c’est l’écho du Qui Vive ! Sons et paroles du Qui Vive ! Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Ça a eu lieu. On était là. On a entendu ça.

Diffusion à 16 h, les 23 octobre, 20 novembre, 18 décembre, 22 janvier, 4 mars, 25 mars, 29 avril et 27 mai (rediffusion le dimanche suivant à 11 h, puis disponible en podcast).