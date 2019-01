STOMPING 5 à la SECRET PLACE, vendredi 30 et samedi 31 Octobre 19h





Pass 2 jours 55€ adhérent

Pass soirée 35€ adhérent

DEMENTED ARE GO

MAD SIN

FRANTIC FLINTSTONES

WASHINGTON DEAD CATS

THE COFFIN NAILS - THE ZIPHEADS

SMELL OF KAT

VINCE RAY & THE BONESHAKERS

MANOR FREAKS

ATOMICS ROTORS



+ show burlesque ZOUZOU BERETTA

+ 1er novembre - Concert gratuit pour les pass 2 jours : BARRENCE WHITFIELD & THE SAVAGES





Le Stomping at Secret Place s’impose de plus en plus parmi les festivals incontournables dans le milieu Psychobilly. Pour la 5ème édition, le line up laisse encore rêveur, avec une déferlante de têtes d’affiches absolument monstrueuses ! Retrouvez aussi le Psycho market pour agrandir votre collection de disques et votre garde robe, et les DJs qui assureront l’animation des soirées. DJ set sur scène après les concerts pour profiter de la fête jusqu’au bout ! Let’s Stomp !



Vendredi

DEMENTED ARE GO (Psychobilly - UK) Demented Are Go ou la légende britannique du Psychobilly depuis 1982 ! Le groupe mythique est considéré comme une des formations précurseur et fortement influente de la scène Psychobilly. Formé dans le début des années 1980 autour du chanteur Sparky, Demented Are Go ne cesse de verser son Psychobilly enragé et chaotique à travers notamment 30 ans de tournées internationales furieuses et de nombreux albums frénétiques comme Hellucifernation en 1999, ou Orgasmic Nightmare en 1991.



WASHINGTON DEAD CATS (Psychobilly - France)

THE ZIPHEADS (Punkabilly – UK)

VINCE RAY & THE BONESHAKERS (Psychobilly/Rockabilly - UK)

MANOR FREAKS (Psycho/Punk Rock - Besançon)

+ DJ Matt Firehair



Samedi

MAD SIN (Psychobilly - Berlin)

Considéré comme l’un des plus gros groupes psycho de l’histoire du rock n’roll, Mad Sin se forme à Berlin en 1987 dans un contexte où le Psychobilly connait de plus en plus de succès. Le groupe nait de la rencontre entre Big ’Koefte’ Deville au chant et Stein aka ’Dr Solido’ à la guitare auxquels s’ajouteront Valle à la basse, Andy Laaf à la batterie, Tex Morton à la guitare et Hellvis avec lequel Koefte partage le chant. Avec un son punk rock aux influences hardcore et quelques touches surf rock voire blues, les albums se succèdent et confirment la carrière du groupe.



FRANTIC FLINTSTONES (Psychobilly - Berlin)

THE COFFIN NAILS (Psychobilly - UK)

SMELL OF KAT (Neo Rockabilly – Barcelone)

ATOMICS ROTORS (Psychobilly - Narbonne)

+ DJ & ZOUZOU BERETTA (Show burlesque)



http://www.toutafond.com/