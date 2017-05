Puces Rock - 11 JUIN 2017

Le marché rock, vintage et pin up de l’été !

DIMANCHE 11 juin De 9h à 19h - Secret Place* GRATUIT !

Le grand événement qui ravira les adeptes de vintage, pin up et rock n’roll, ainsi que tous les curieux !





Plus de 80 stands rassemblés sur une journée, du créateur au particulier, proposent des articles en tout genre : disques et vinyles bien sûr, mais aussi vêtements, bijoux, accessoires, vieux posters, merchandising…

L’événement entièrement gratuit propose aussi des concerts, DJs et restauration. Une sortie conviviale qui s’adresse à tous, parfait pour flâner au soleil en famille ou entre amis, dénicher des créations uniques et originales et dégoter de bonnes affaires !

Une journée placée sous le signe de la bonne humeur qui rencontre à chaque fois un franc succès, avec plus de 3000 visiteurs en 2017 !

CONCERTS GRATUITS Shows Country et Rockabilly THE DESPERADOS - 15h Rock’n’Roll – Santa Ana California

https://www.youtube.com/watch?v=Hox...

SCOTT H BIRAM - 17h

Rock’n’Roll – Santa Ana California

https://www.youtube.com/watch?v=NO-...



Plus d’infos sur http://pucesrock.blogspot.it/

*25, rue Saint Exupéry - ZI La Lauze - 34430 Saint-Jean-de-Védas Prix du stand : 15€