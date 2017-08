Programme The Black Sheep

MERCREDI 23 AOÛT

– 21H – Prix NC - rock Sun Village présente : SUN VILLAGE PEOPLE (Frank Zappa cover) Plus d’infos —> ICI

MERCREDI 6 SEPTEMBRE

– 21H – 10€ - indie garage Head Records présente : REVEREND BEAT-MAN feat SISTER NICOLE IZOBEL GARCIA + THE SILLY WALKS (rock garage – Mtp) Plus d’infos —> ICI

VENDREDI 8 SEPTEMBRE

– 21H – NC – métal My Secret présente : MY SECRET SAFE + RIGHT TO THE VOID

VENDREDI 15 SEPTEMBRE

– 21H – 6€ - métal / hardcore Head Records présente : FLESHDOLL + SKÜLLSTÖRM Plus d’infos —> ICI

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

– 21H – 6€- rock Cosmic Cactus Cession présente : CACHEMIRA + BATTLE GUN PAPER Plus d’infos —> ICI

VENDREDI 22 SEPTEMBRE

– 21H – 5€ - rock Mils présente : MILS + DOTPAL Plus d’infos —>ICI

SAMEDI 23 SEPTEMBRE

– 21H – 6€ - rock Bored to Death présente : BURNING SOUL + BRANKS + LES LULLIES Plus d’infos —> ICI

JEUDI 28 SEPTEMBRE

– 21H – 5€ - noise rock Grü présente : GRU GRÜ + SÜRYABONALI + COSTAL FATAL Plus d’infos —> ICI

VENDREDI 29 SEPTEMBRE

– 21H – 7€ - rock psyché Cosmic Cactus Cession présente : MOTHER ENGINE + ECHOLOT Plus d’infos —> ICI

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

– 21H – 5€ - métal Wheezy Prod présente : LESSEN + invité Plus d’infos —> ICI