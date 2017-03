Programme SECRET PLACE 2017

Sam 1er avril

18€ adh

20h - Secret Place

MORT DE RIRE

DANIEL VILLANOVA

30 ans de fous rires Part 1

Vendredi 7 avril

20h-Secret Place - 22€ adh

NEKROMANTIX

Psychobilly - Copenhage

+DAISY DICK AND CANNIBAL SINNERS (Wild Rock’n’Roll Brutabilly - Sud Est de la France)

Samedi 8 avril

20h - Secret Place - 15€ adh

THE REAL KIDS

Punk Rock - Etats Unis

+ LITTLE GREEN FAIRY (Garage rock/psyché - Sète)

Mardi 11 avril

20h - Secret Place - Gratuit adh

ANTARES

Speedrock

+ DUST IN VEGAS (Rock/Raw Power/Noise - Montpellier)

Vendredi 14 avril

20h - Secret Place - 22,80€ adh

Arsenal Productions présentent :

ELMER FOOD BEAT

Rock - Nantes

+ MARKO FROM MONTPEUL

Samedi 15 avril

Soirée privée



Dimanche 16 avril

18h - Secret Place - 27€ adh

THE EXPLOITED

Punk Rock - Edinburgh

THE CASUALTIES

Punk Rock - New York

CODE RED

Metal - Allemagne



Mardi 18 avril

20h - Secret Place - NC

OSUKARU

Melodic Rock - Suède

Vendredi 21 avril

20h - Secret Place - Gratuit adh

CHAOS SYNOPSIS

Deathrash Metal - Brésil

+ DYING FLAG (Thrash metal - Nîmes)

Mardi 25 avril

20h - Secret Place - 8€ adh

SIBERIAN MEAT GRINDER

Crossover Thrash - Moscow

+ xINQUISITIONx (Fastcore - Marseille)

Annulé Mercredi 26 avril

20h - Secret Place - 14€ adh

THE DICTATORS NYC

Protopunk - New York City

+ LES LULLIES (Rock n’ Roll - Montpellier)

Reporté le 15 nov

Vendredi 28 avril

20h - Secret Place - 12€ adh

BISHOPS GREEN

Street Punk/Oï - Canada



Mardi 2 mai

19h - Secret Place - 25€ adh

MADBALL

Hardcore - New York

H2O

Hardcore - New York

+ UNFIT (rock’n roll engaste - Marseille)

+ FULL IN YOUR FACE (Hardcore - Aix en Provence)

+ DJ HUGAUZE



Samedi 6 mai

20h - Secret Place - 10€ adh

THE TOASTERS

Ska - USA

+ KORTTEX (Ska core - Perpignan)



Dimanche 7 mai

20h - Secret Place - Gratuit adh

BLACK MAMBAS

Rock’n Roll - Los Angeles

+ DIRTY HENRY (Rock - Montpellier)

Lundi 8 mai

20h - Secret Place - 12€ adh

CROWBAR

Sludge - USA

+ 400THE CAT (Noise Hardcore - France)



Vendredi 12 au Samedi 13 mai

19h - Secret Place

MOSHFEST#3

La soirée du vendredi 13€ adh

La soirée du samedi 17€ adh

Le pass 25€ adh

Vendredi

SUBLIME CADAVERIC DECOMPOSITION (Death / Grind - Paris)

CRIPPLED FOX (Trashcore - Budapest)

THE ARSON PROJECT (Hardcore / Punk / Grindcore - Suède)

TASTE THE FLOOR (Fast Trash Core - Rome)

APPRAISE (Hardcore - Barcelone)

TINA TURNER FRAISEUR (Grindcore - Nantes)

Samedi

BLOCKHEADS (Punk / Hardcore - Nancy)

INHUMATE (Grind/Death - Strasbourg)

VENGEANCE (Grindcore - Angoulême)

RISPOTE (Fastcore / Powerviolence - Paris)

LUST FOR DEATH (Crust/Metal - France)

PENDRAK (Grind/Crust - Paris)

Samedi 20 mai

HARDCORE CARES

Soirée solidaire pour le protection animale

Un don libre = une entrée

Dimanche 21 mai

20h - Secret Place - 8€ adh

PEELANDER Z

Punk - USA

+ SHEENA AND THE BRATS (Tribute aux Ramones - Marseille)

Samedi 3 juin - Secret Place - Gratuit adh

SLIM CESSNA’S AUTO CLUB

Rock - USA

+ LONELY LONGHORN (Blues Rock - Montpellier)

Dimanche 11 juin

9h à 19h - Secret Place - GRATUIT

PUCES ROCK #6

Marché vintage

Concerts :

SCOTT H BIRAM

Blues Punk Country – Texas

THE DESPERADOS

Rockabilly - Californie

+ DJ MARK 666

Samedi 17 juin

19h30 - Secret Place - 5€

WAVERLY LIES NORTH

Metal mélodique - France

+ DETOXED (Thrash metal - Montpellier)

+ KSP (Thrash metal - Montpellier)

Mardi 4 juillet

20h - Secret Place - Gratuit adh

KOFFIN KATS

Punk Rock Psychobilly - Detroit

+ NEL WOOD & THE CHARLATANS (Rockabilly - Montpellier)

Jeudi 6 juillet

20h - Secret Place - 20€ adh

SEE YOU IN THE PIT #7

TERROR

Hardcore - Los Angeles

+ WISDOM IN CHAINS (Hardcore - USA)

Samedi 8 juillet

20h - Secret Place - NC

Ze Music Tour présente :

LED ZEPPELIN by CRIMSON DAZE

Led Zeppelin tribute

Dimanche 9 juillet

20h - Secret Place - 22€ adh

SEE YOU IN THE PIT#7

AGNOSTIC FRONT

Hardcore - New York

+ DYS (Straight Edge Hardcore - Boston)

Mardi 25 juillet

20h - Gratuit adh

THE ZIPHEADS

Trio Psychobilly - UK

+ THE SILLY WALKS (Rock’n Roll/Garage - Montpellier)

Mercredi 26 juillet

20h - Secret Place - 10€ adh

SEE YOU IN THE PIT#7

THELL BARRIO

Hardcore - Mexique

+ DOWNHILL (Hardcore - Marseille)

Jeudi 17 août

20h - Secret Place - 10€ adh

GIUDA

Glam Punk Rock - Italie

15 & 16 Septembre 2017

ROCKABILLY NIGHT FESTIVAL #3

Vendredi 22 septembre

20h - Secret Place - Gratuit adh

RAYGUN COWBOYS

Psychobilly - Canada

Jeudi 5 octobre

20h - Secret Place - NC

Ze Music Tour présente :

TONY TC COLEMAN

Blues - USA

Samedi 14 octobre

20h - Secret Place - NC

Ze Music Tour présente :

RAGE AGAINST THE MARMOTTES

Vandale Musette - France

Mardi 17 octobre

20h - Secret Place - 12€ adh

THE RUMJACKS

Punk Rock Celtique - Sydney

Jeudi 26 octobre

19h - Secret Place - NC

ALLIANCE TOUR

L’ESPRIT DU CLAN

ALEA JACTA EST

IN OTHER CLIMES

3 au 4 novembre

19h - Secret Place

STOMPING #7

La soirée 28€ adh

Le pass 50€ adh

Vendredi

JEROEN HAAMERS AND THE ZORCHMEN (Rock’N Roll, Psychobilly - Pays-Bas, Royaume-Uni)

THE SWAMPY’S (Oldschool Psychobilly - Belgique)

SCREAMING KIDS (Rock n roll psychosis - France)

ASTRO ZOMBIES (Rock Psychobilly - Dijon)

ATI EDGE AND THE SHADOW BIRDS (Wild Rockabilly - Budapest)

Samedi

BATMOBILE (Rock’N Roll, Psychobilly, Batmobilly, Rockabilly - Pays-Bas)

THE RETARDED RATS (Neo, Psychobilly - East Germany)

THE JACK O’BONES (Psychotic Rock n’ Roll - UK)

THE BOSTON RATS (UK - Psychobilly)

THE SILVER SHINE (Punk Rock n’ Roll - Budapest)



Mercredi 15 novembre

20h - Secret Place - 12€ adh

BISHOPS GREEN

Street Punk/Oï – Canada

8 au 9 décembre

Secret Place

WEEK END SAUVAGE #10

CHARGE 69 (Punk - Metz)