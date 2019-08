L’EMBARKADERO (NOCTURBULOUS RECORDS)

L’EKO A LE PLAISIR D’ANNONCER L’ÉVÉNEMENT DE L’EMBARKADERO AVEC LE LABEL NOCTURBULOUS RECORDS.

LE SAMEDI 9 MARS / MINUIT- SIX HEURES UNE TECHNO PARTY 100% LES SALES GOSSES . AVEC MISS AIRIE – MAX LE SALE GOSSE – ESCALOFRIO III – RYKKKS. EMBARKADERO ÉPHÉMÈRE CLUB C’EST AU 16, AVENUE DES COLOMBES 34420 À VILLENEUVE LES BEZIERS. JUSTE À CÔTÉ DU CIRCUS. RÉSERVATIONS AU 06-68-40-33-24 PAR SMS UNIQUEMENT. RENSEIGNEMENTS SUR FACEBOOK À LA PAGE EMBARKADERO AVEC UN K. NOUS VOUS SIGNALONS ÉGALEMENT QU’UN BEFORE ET UN AFTER VOUS ATTENDENT AU KORRIGAN UNDERGROUND PUB DE BEZIERS POUR ENCORE PLUS DE MUSIQUE. BREF CHERS AUDITEURS UNE BELLE SOIRÉE ASSURÉE.