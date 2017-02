ME FIRST & THE GIMME GIMMES

TAF Productions présente :

Mardi 14 février

ME FIRST & THE GIMME GIMMES

(Punk rock - San Francisco) 20h - Secret Place - 25 € adh

Le groupe star et loufoque de reprises Punk Rock !

Certainement le plus loufoque de tous les groupes de punk rock qui puissent avoir vu le jour !!! ME FIRST AND THE GIMME GIMMES c’est bien évidemment la dream team du punk rock avec des membres comme par exemple Dave Raun et Joey Cape de LAGWAGON mais aussi et surtout la meilleure machine à remonter le temps qui puisse être, car le groupe ne joue uniquement que des reprises de tubes de tous styles : classiques des années 50’ et 60’, chansons pop, la variété mielleuse de maman, hits country ...le tout sur fond de punk rock !!! Une fête à coup sûr !!!

1ère partie

MASKED INTRUDER (Pop Punk - USA)