Head Records et The Black Sheep présentent : Concerts / Projection - Débat / Marché aux disques Les 28, 29 et 30 avril à Montpellier

SAMEDI 29 AVRIL @ PLACE DIONYSOS / ANTIGONE

34 - MONTPELLIER - 14H / 18H30 – GRATUIT PROJECTION / DEBAT ::

SAMEDI 29 AVRIL @ MEDIATHEQUE EMILE ZOLA

Diffusion du documentaire : Emergency

Débat : La presse 2.0 face à la presse traditionnelle. CONCERTS ::

VENDREDI 28 AVRIL @ THE BLACK SHEEP

21 BD LOUIS BLANC - 34 - MONTPELLIER - 21H00 - 13€

► BIG BUSINESS (noise rock - USA)

► WHORES (gros noise rock - USA) SAMEDI 29 AVRIL @ THE BLACK SHEEP

21 BD LOUIS BLANC - 34 - MONTPELLIER - 21H00 - 10€

► ALUK TODOLO (occult rock - Paris)

► INDIANS DON’T KNOW PAIN (math-core – Mtp) DIMANCHE 30 AVRIL @ THE BLACK SHEEP

21 BD LOUIS BLANC - 34 - MONTPELLIER - 21H00 - 8€

► 69 (post punk - Béziers

► MY GREAT BLUE CADILLAC (post punk - Mtp)