GET THE SHOT (hardcore / thrash metal) et NOTHING FROM NO ONE (Metal /HxC) – La Secret Place jeudi 15 octobre





Énergique, colérique, sans mensonge et sans compromis, telle est la réponse de GET THE SHOT au monde dans lequel il évolue. Proposant un hardcore aux influences thrash metal, le groupe a fréquemment eu la chance de se produire aux cotés d’artistes qui les ont influencés tels que Bane, Integrity, Trial et Death Before Dishonor. Dans une communauté musicale où les groupes vont et viennent, GET THE SHOT, de par son éthique de travail acharnée et dévouée, a su s’instaurer une place solide et respectée au sein du milieu alternatif. Pour assurer la promotion de leur deuxième album "No Peace In Hell" le groupe attaquera la route plus que jamais auparavant… Nul n’est à l’abri !

https://www.facebook.com/gettheshothc



+ NOTHING FROM NO ONE (Metal /HxC – Montpellier)

https://www.facebook.com/nfnohc34



Jeudi 15 octobre – 20h – Secret Place – 12€ adhérents