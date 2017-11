FESTIVAL DERNIER CRI | Du 3 au 11 Nov. 2017 | Montpellier

CALENDRIER | AGENDA

MERCREDI 25 OCTOBRE

CONTESTS DJ GUEST / PAUL NAZCA DJ SET 21H00 - L’ANTIROUILLE - 12 Rue Anatole France TARIF / 5€

VENDREDI 3 NOVEMBRE

PABLO VALENTINO(dj - Lyon) - PECK (dj - Avignon)

20H00 / 00H45 - WILLIE CARTER SHARPE - 3 Rue Collot

ENTRÉE LIBRE

KONSTANTIN SIBOLD (dj - Stuttgart)

MYLIFE DJS (dj - Montpellier)

00H00 / 6h00 - ROCKSTORE - 20 Rue de Verdun

TARIFS / 5€ (PASS CULTURE) / 12€ (+ FRAIS DE LOC) / 15€ (+ FRAIS DE LOC)

SAMEDI 4 NOVEMBRE

CHRIS LIEBING (dj - Berlin)

AMANDRA (live - Varsovie) - RUHBARB (dj - Montpellier)

00H00/6H00 - DIEZE - 188 Avenue du Marché Gare

TARIFS / 17€ (+ FRAIS DE LOC) / 20€ (+ FRAIS DE LOC) / 23€ (+ FRAIS DE LOC)

MARDI 7 NOVEMBRE

VERNISSAGE EXPOSITION « 313ONELOVE » (7 au 11 NOV) de la photographe berlinoise Marie Staggat

19H00 - ANACROUSE - 5 Place du Petit Scel

ENTRÉE LIBRE

MERCREDI 8 NOVEMBRE

• 7H00/9H00 - “OPEN DAY” Mix et Vitamines

• 10H00/12H00 -14H00/16H00 - MASTERCLASS AVEC SCAN X (sur inscription)

• 17H00 - FILM ÉTUDIANTS - "WHERE IS MY FESTIVAL"

ECOLE SUPERIEURE DES BEAUX ARTS DE MONTPELLIER - 130 Rue Yéhudi Ménuhin

ENTRÉE LIBRE

CONTESTS LIVE

GUEST/ SCAN X LIVE

21H00 - L’ANTIROUILLE - 12 Rue Anatole France

TARIF / 5€

JEUDI 9 NOVEMBRE

« LABELS INDÉPENDANTS, UNE UTOPIE ? »

RENCONTRE/DÉBAT AVEC JACQUELINE CAUX ET MARJOLAINE CASTEIGT

12H45/14H00 - LA PANACÉE - 14 Rue de l’École de Pharmacie

ENTRÉE LIBRE

FILM “NEVER STOP” FILM DE JACQUELINE CAUX (2017)

20H00 - CINÉMA DIAGONAL - 5 rue de Verdun

TARIF / 5€

VENDREDI 10 NOVEMBRE

AGAR AGAR (live - Paris)

FOLAMOUR (dj - Lyon) - CHIC TYPE (dj - Sète)

21H00 /02H00 - SALLE VICTOIRE 2 - St Jean de Vedas

TARIFS / 5€ (PASS CULTURE) / 12€ (+ FRAIS DE LOC) / 15€ (+ FRAIS DE LOC)

SAMEDI 11 NOVEMBRE

CHINEURS DE MONTPELLIER (dj - Montpellier) - PIÑATA (dj - Montpellier)

21h00/01h00 - LE BLACK OUT - 6 Rue de la Vieille

ENTRÉE LIBRE



VOISKI (live - Paris)

LUCA RUIZ (dj - Montpellier) - BOHN (dj - Montpellier)

00H-06H00 - L’ANTIROUILLE - 12 Rue Anatole France

TARIFS / 5€ (PASS CULTURE) / 12€ (+ FRAIS DE LOC) / 15€ (+ FRAIS DE LOC

https://www.facebook.com/festivalderniercri//