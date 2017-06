En juin à l’Entre2pots...

vendredi 2 juin - 21h - lena & the deep soul(funk) samedi 10 juin - 21h - grout grout (pop rock) vendredi 16 juin - soyouzz (funk - groove - electro/jazz) samedi 17 juin - journée vide dressing. 10h à minuit vide dressing et ateliers pour filles. Concert des blue vulvettes à 20h mercredi 21 juin - anniversaire de l’entre2pots animations à partir de 16h pour les grands et les petits ateliers enfants à 17h avec sapotek apéro brasucade + dj cissko avant après la coco souflette à 21h (forro bresilien) + fête de la musique vendredi 23 juin - vincent bricks (indie rock) + fête de la musique samedi 24 juin - 19h - fiesta solidaire#2 + fête de la musique (au profit de medecins du monde) vendredi 30 juin - 21h - niagami (reggae) + fête de la musique