En juillet à l’Entre2pots

SAMEDI 1ER JUILLET Concert Niagami et DJ ZUM ZUM 21H





DJ ZUM ZUM (19h30 et fin de soirée) Mix de musiques tropicales et en majorité latino-brésiliennes : Salsa, cumbia, reggaeton, merengue, samba, samba-funk, afro-brésilien, reggae, musiques africaines et caribéennes…

Nous sommes un groupe de Montpellier, créé en 2011 et venons de sortir notre premier album "Taxi Brousse"

NIAGAMI Style : Mandinguo Reggae, Reggae Old Roots

NIAGAMI, par ces compositions, met à l’honneur la musique du Mali, Guinée, Burkina Faso et Côtes d’Ivoire en puisant son inspiration dans la musique traditionnelle Malinké.

Les thèmes et les chants, festif ou plus lancinant, rappellent les fêtes de quartiers des grandes bourgades d’Afrique de l’ouest.

Composé de 6 musiciens, guitare, basse, batterie, clavier, saxophone, flûte, N’goni et djembé, le groupe voyage entre mélodies traditionnelles et reggae roots avec une grande énergie ;

La base des chants se situe dans l’Afrique ancestrale, dans les chants de griots et autres détenteurs de la parole. Mais toujours dans un soucis de mêler modernité et ancien – mélodies et rythmes – ceux-ci sont remaniés, réécrits entièrement pour certains et interprétés en Djula (langue prédominante en Afrique de l’ouest) et en Français.

Tito : Chant, Kamélén’goni, Djembé Jean Baptiste Ghoul : Clavier, Mélodica Thomas Valhé : Saxophone, Flûte Peule Adrien El Bedhui : Batterie Cyril Simonet : Basse Ralph Casey Miller : Guitare

Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=uJs... Site : http://niagami.wixsite.com/niagami





PAF 5€ adhérent 7€ non adhérent

à partir de 19h30 Dj Zum zum

Buvette et petite restauration sur place (Grillades/charcuterie fromage)

Pour démarrer et finir la soirée DJ zum zum

