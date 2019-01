Deux boules vanille / Poutre au Black Sheep le vendredi 23 octobre





DEUX BOULES VANILLE (Noise/Grind – Lyon)



DEUX BOULES VANILLE est Loup Gangloff et Frédéric Mancini, duo de batteries déclenchant des synthétiseurs analogiques. Après avoir fabriqué puis peint leurs instruments avec leurs quatre mains, IIBV s’attèle à la dissolution des influences et des aspirations personnelles des deux membres dans une grande sauce pomme frite mêlant constructions grind core, techno, dub, improvisation, et crée une musique aussi bien comparable à Tony Conrad qu’au dernier hit de Rihanna, du groupe de crust local à Silver Apples. Simple, efficace et sans prétention technique, IIBV écrit ses morceaux avec une rigueur mathématique, en considérant les accidents et le Chaos avec la même attention que les structures standards des hits radios. En résulte une musique idiote et solitaire, dansante, qui s’écoute dans le Pit, en discothèque ou au supermarché.

http://www.2boulesvanille.com



POUTRE (noise / rock - Arles)



Originaire de la ville d’Arles (13) POUTRE existe sous ce line-up (trio guitare, basse, batterie) depuis 2006. Après avoir sorti une démo 4 titres (F�v 2008), le groupe passe à l’échelon supérieur l’année suivante avec un premier album enregistré au studio Chaudelande à Cherbourg, en co-prod avec les labels “Les disques du hangar 221″(Le Havre) et “Boomboom rikordz” (Saint-Étienne) sorti en avril 2009. Le groupe évolue dans un style noise-rock directement influencé par la scène française 90’s et les groupes américains des labels Skin Graft, Touch&Go ou Temporary Residence Ltd, pour ne citer qu’eux. C’est sur scène que le groupe prend toute sa dimension, et après une tournée en 2008 dans la moitié sud de la France et l’Espagne, le groupe est parti en compagnie de JUBILé en avril 2009 pour une tournée traversant la France, l’Italie, la Suisse et la Slovénie. Leur premier album était une bombe, le deuxième s’annonce encore explosif.

http://poutre.bandcamp.com/



http://www.head-records.com/

https://www.facebook.com/pages/The-...