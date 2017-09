CONTESTS DJS & LIVES - 25 OCT et 8 NOV 2017 - MONTPELLIER

L’association Dernier Cri propose chaque année un festival au début du mois de novembre) à Montpellier (25 OCT et 3 AU 11 NOV. Cet évènement présente différentes facettes de la "culture techno" au travers de concerts et soirées mais aussi de projection de films, masterclass, exposition, rencontre et conférence.

Cette année encore « Dernier Cri » propose un contest Dj & un contest Live en collaboration avec I Love Techno Europe & Montpellier Méditerranée Métropole.

Contests réservés aux djs et producteurs du grand Sud : OCCITANIE et PACA

L’objectif est de détecter les jeunes talents de la scène électronique locale puis de soutenir les meilleurs d’entre eux. Les candidats sélectionnés seront programmés sur des rassemblements tels que I Love Techno Europe 2017, le Festival Dernier Cri, et la Fête de la Musique sur la Place de la Comédie à Montpellier.

PHASES DE PRÉSÉLECTION

Après une première sélection sur écoute, quatre candidats s’affronteront au cours du contest Dj et quatre autres au cours du contest Live (réservés aux producteurs de musique électronique).

Un jury, composé de professionnels (ILT, Tohu-Bohu, Magie Noire, My Life Is a Week-End, Bonheur, Little Berlin), sélectionnera les deux meilleurs de chaque catégorie. Les présidents de jury seront des djs et producteurs reconnus. Ils se produiront sur scène au terme de ces soirées.

Les deux gagnants des deux contests seront programmés sur la scène « Purple Room » de la soirée « I Love Techno 2017 » le samedi 16 décembre. Le meilleur de ces derniers quatre dj ou live jouera aussi un warm up sur la Green Room. Délibération le 22 Octobre

MERCREDI 25 OCTOBRE : Contest Djs

22h00 - 02h00 Antirouille Guest Dj & Jury - Paul Nazca (Scandium, Kompakt, Fr)

MERCREDI 8 NOVEMBRE : Contest Live

22h00 - 02h00 Antirouille Guest Live & Jury - Scan X (Volphonie / F- Communication, Fr)

SAMEDI 16 DECEMBRE "Purple Room" à I Love Techno Europe 2017 - Parc Expo Montpellier

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Concours ouvert à tous les DJs du grand Sud : OCCITANIE - PACA

Envoi d’un Mix ou Live Set de 30 minutes hébergé via un lien web (Souncloud, Mixcloud Zippyshare...) adressé par message privé sur la page Facebook Dernier Cri et accompagné du nom, prénom, nom de scène, biographie, influences, photo, adresse et date de naissance du candidat.

Styles acceptés : Disco, House, Deep-House, Tech-House, Minimal, Techno...

Sont uniquement acceptés les candidatures de djs mixant sur vinyles ou cd/usb. Les djs mixant sur des logiciels tels que Traktor seront automatiquement écartés des sélections finales.

INSCRIPTION JUSQU’AU MERCREDI 18 OCTOBRE avant minuit sur le Facebook.

www.facebook.com/festivalderniercri/