MASERATI + MEGAHERO + MOSCA VIOLENTA au Black Sheep le 05 Novembre.

MASERATI + MEGAHERO + MOSCA VIOLENTA (MATH-ROCK / JAZZ-ROCK / NOISE-JAZZ)



The Black Sheep, 21 Bd Louis Blanc 34000 Montpellier Tel : 06 16 99 34 31







► MASERATI (post /math-rock - USA)



Formé à l’aube du nouveau millénaire à Athens (USA), Maserati est aussi élégant, sexy et sophistiqué que les légendaires voitures italiennes dont il tire son nom. Avec 5 albums au compteur, le groupe a su avec classe puiser dans le meilleur du rock psychédélique pour faire entrer le genre dans le 21ème siècle. Boucles reproduites à l’infinie, mélodies proches du math-rock, batterie groovy et omniprésente, s’entrelacent pour insuffler un élan de modernité dans ces longs morceaux instrumentaux. Depuis son deuxième album, le groupe est signé sur Temporary Residence Ltd, une référence indé nord-américaine (Explosions in the Sky, Eluvium, Mono, Envy, The Black Heart Procession...). C’est sur ce label que leur très attendu nouvel album doit sortir cet automne.

Site : http://www.ihaveadagger.net/



► MEGAHERO (jazz-rock - Montpellier)



Issue du département Jazz du Conservatoire de Montpellier, Megahero est un groupe où se côtoient free-jazz, rock progressif et musique de chambre. Leurs inspirations allant d’ Ornette Coleman à John Zorn, en passant par G. Ligeti et Radiation 10, les orientent vers une musique alliant écriture précise et liberté d’improvisation. Avec une instrumentation mi-acoustique mi-électrique, les musiciens de Megahero recherchent une musique libérée, ouverte à un éventail de styles sans limites où se bousculent l’énergie du rock, l’écriture contemporaine et l’improvisation instinctive.

Teaser : https://vimeo.com/117041673



► MOSCA VIOLENTA (noise - jazz - Caen)



Le trio instrumental basse, batterie, saxophone explore la noirceur d’un jazz tous azimut à la John Zorn, décompose les rythmiques noises à la Shellac et nous offre une suite logique à Nerf déjà sorti sur Head Records et Rude Awakening. Les Yeux de la Tête las d’êter comparé aux Autres (comme on les appelle entre nous), devrait par la suite s’appeler Mosca Violenta, comme le nom de cet album. Notons que Mosca Violneta s’est lâchement permis de voler un titre aux Marylin Rambo pour compléter l’album…

https://head-records.bandcamp.com/a...



http://www.head-records.com