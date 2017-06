Concerts à Victoire 2

JEUDI 29 JUIN ♠ Motorama + My Favorite Horses ♠ 20H > 00H

http://bit.ly/yt_motoramaTM



http://www.wearemotorama.com/



Formé en 2005, Motorama est un quintet originaire de Rostov-sur-le-Don, sud de la Russie et porte du Caucase. C’est désormais aussi en ces lieux que l’on dénichera un nouvel exotisme et que l’on contentera notre besoin de sonorités émergentes et fraîches. Autoproduite pendant de nombreuses années, la formation signe avec le label Talitres en 2012.





Depuis le succès de leur second album « Calendar », le groupe a acquis une véritable renommée internationale, profitant notamment de ses nombreuses tournées en Europe ou en Amérique du Sud.

« Dialogues », quatrième album ne déroge pas la règle. Adeptes du Do It Your Self, les mélodies, les harmonies, les textes prennent forme au fil des jours pour finalement être enregistrés en quelques courtes semaines sur un enregistreur de cassette audio.

Une pop à la tonalité merveilleusement mélancolique et addictive, un spleen paradoxalement accrocheur, un lyrisme ébouriffant, des claviers enivrants, une basse sourde et dansante : les compositions explorent les grands espaces et nous emmènent avec elles.

░ My Favorite Horses ░

http://bit.ly/yt_mfh



http://myfavoritehorses.wixsite.com/myfh



Dans un style folk-rock affirmé, My Favorite Horses réveille les fondements d’une musique qui trouve ses origines dans les années 1980-90.

Après une première tournée en décembre 2016, le groupe prépare actuellement son 2e EP et sera de nouveau en tournée en avril-mai 2017. Il est par ailleurs lauréat du Labo artistique (édition 2017) et de 34 Tours (édition 2017).

"La nouvelle révélation folk-rock" (LES INROCKS)

"Un quatuor virtuose" (LONGUEUR D’ONDES)

"Le trophée folk 2016" (SOUL KITCHEN)

"MFH frappe un grand coup" (MOWNO)

"Une pop-folk d’esthètes mélodistes" (LE MIDI LIBRE)

"Un premier EP magistral, d’une classe folle" (WATCH THE SOUTH)



TARIF UNIQUE 10€

