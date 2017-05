Concerts à l’Entre2pots (Sète)

VENDREDI 19 MAI à 20H30 - THE CURSE

IGGYSTONER BOOKING ET PROMOTION présentent The Curse en tournée.

pour écouter : https://www.facebook.com/pg/The-Cur...

Le cuir endurci par de nombreuses tournées à la manière de leurs ancêtres vikings. Ils ne supportent aucun clocher aucune église aucun dogme. Ils ne croient qu’en leur propre puissance, on ne peut les cataloguer dans aucun style pré-établi : mi garage mi punk mi high énergie, ils sont tout à la fois. Ils ont su transcender les règles en digérant les meilleurs influences pour produire un son surpuissant gorgè de fuzz et de solo en fusion. La nouvelle sensation scandinave est arrivée, ils nous viennent de Vallingby banlieue de Stockholm Hans Ostlund leader des Nomads leur à passé le flambeau en leur prêtant la main sur leur premier opus : "suck it in spit it out" produit chez pitchark records en 2012. Le groupe formé à l’époque par de vieux routards de la scène suédoise : Anders Gustawson vocal, Kjell Larsson guitar, Hakan Gostas bass et Bentan Bentell drums. The Curse se lancent sur des dates en Allemagne et en France . en 2014, ils rejoignent Iggystoner Booking et signent dans la foulée un album World Domination chez le mythique label Havrais Closer Records. Un nouveau venu dans le groupe l’illustre bassiste Peder Anderson ayant œuvré avec Johnny Thunders et Jerry Nolan ( ex New York Dolls). Deux tournées suivront en 2014 en Allemagne Belgique et France et 2015 celle- ci passant par la Belgique, France et Espagne avec des dates mémorables : La Carene de Brest avec the Saints, le Vip Saint Nazaire, L’Ouvre boite Beauvais et des retours élogieux des médias et fanzines (Dig It, Rock Hardi etc.) The Curse nous reviennent cette année, pour un nouvel album : Calcutta Sunrise chez Stryckhnine recordz et pitshark records (FR) et Ghost highway ( records (UK) et Bèluga records ( suede ) produit par Dave Klein. La déferlante viking arrive en Mai 2017 en France à Sète avec the Calcutta Sunrise tour, une onde de son rock n roll venu du grand nord !

LITTLE GREEN FAIRY (Garage Psyché - Sète) https://www.facebook.com/little-gre...

pour écouter : littlegreenfairy.bandcamp.com/

PAF 6€ + 2€ adh

VENDREDI 26 MAI 20H30 - KARPATT

Déjà vingt ans que Karpatt sème ses chansons, dans les bars et salles de France mais aussi à travers le monde. Le sixième album s’appelle « Angora », titre hautement symbolique pour le trio. L’Angora, c’est le nom du lieu parisien où les chansons de ce disque sont nées. Angora aussi parce que Karpatt, c’est avant tout de la chanson populaire.

Depuis les “chansons roots” de l’album À l’Ombre du Ficus, et l’inoubliable titre Big Bossa, Karpatt aura fait un sacré chemin, de bars en salles de concerts, de Paris à l’Amérique Centrale en passant par l’Europe de l’Est et l’Indonésie. Une route ponctuée de titres devenus cultes pour son public fidèle. Soulève ta jupe, Fan de maman, Le fil, Léon, Lino ou plus récemment Palais Royal, dédié à Mano Solo (sûrement le premier “fan” du groupe), ou Un jeu qu’ils se sont amusés à remixer sur ce dernier album. Autant de refrains qui ont marqué quelques milliers d’esprits ces vingt dernières années. Avec légèreté et simplicité, avec des émotions sur le fil ou avec humour, Karpatt a construit une relation complice avec un public qui a suivi le trio dans toutes ses aventures, dans toutes ses orientations musicales.

Chanson française, jazz manouche, rock, et aujourd’hui explorant les rythmiques sud-américaines, ajoutant des petites touches électro çà et là, il n’y a pas de frontières dans les musiques créées par le guitariste Gaëtan Lerat , le contrebassiste Hervé Jégousso et le chanteur Fred Rollat , qui composent au gré des envies, mais aussi au gré des voyages et des rencontres ayant ponctué la vie de ces musiciens curieux, guidés surtout par l’envie de partager des émotions, d’emmener l’auditeur ailleurs.

Un désir que l’on ressent également à travers la plume de Fred Rollat. Toujours sincères, ses histoires nous touchent, qu’il s’agisse de textes intimistes (Partage), ou d’observation d’un monde qui part à vau-l’eau (Moulinette, Encombrants). Tel un peintre en sentiments, ce fin observateur trouve toujours les mots pour nous faire sourire, avec parfois un soupçon de nostalgie (Un jeu, Amours d’été). La portée de ses histoires souvent vécues, ses mots simples et ses refrains entêtants est universelle. C’est bien comme ça que depuis 20 ans, ils ont pu partager avec des milliers de fans, à travers autant de concerts et six albums, cette “liberté de faire la fête”, comme il le dit si bien dans Cordes, chanson narrant la jolie histoire d’un groupe libre et attachant.

En 1ere partie groupe local : les Fussoirs Les Fussoirs, c’est la rencontre de 3 musiciens autour d’une musique simple, pleine d’énergie et d’envie. Chants, guitare, accordéon et contre basse nous amènent tour à tour joie, fureur et mélancolie lors des concerts ou nous prenons un plaisir immense à partager notre musique avec le public. http://lesfussoirs.com/le-groupe/

http://www.tourisme-sete.com/reserv...

Billetterie ici : http://www.tourisme-sete.com/reserv...

Tarif unique 14,85€ (frais de loc inclus)