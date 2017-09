BRAIN DAMAGE en concert à Victoire 2

JEUDI 12 OCTOBRE

Brain Damage meets Harrison Stafford (from Groundation)

+ Ashkabab

Reggae/Dub | Grande salle

20h | 14€ préventes - 17€ sur place

Une rencontre au sommet entre le mythique chanteur de Groundation et l’un des piliers de la scène dub française !

40 années de carrière cumulées pour ces deux figures de proue de la scène reggae/dub roots, et un live déjà culte !

Avec 12 albums au compteur et des collaborations à n’en plus finir sous le nom Brain Damage, Martin Nathan, considéré comme l’un des fondateurs de la scène dub en France, offre un univers en perpétuel mouvement.

A ses côtés, le leader charismatique des légendaires Groundation, 7 albums à la dernière pesée, l’inénarrable Harrison “Professor” Stafford et sa voix reconnaissable entre mille.

Le duo avignonnais Ashkabad dévoilera en ouverture son univers protéiforme tant inspiré du roots jamaïcain, que de la bass music ou de la culture sound system. Immanquable !

BRAIN DAMAGE MEETS HARRISON STAFFORD (GROUNDATION) : Album "Liberation Time"- Sortie le 20/10, chez Jarring Effects

Le producteur hyperactif Martin Nathan revient avec son nouvel album "Liberation Time", fruit de sa collaboration avec le mythique chanteur de Groundation ! Déjà l’un des albums les plus attendus de l’année !

Pour appréhender la genèse de ce nouveau projet, surprenant de prime abord, il faut sans doute se pencher sur ce que ces deux artistes ont en commun, d’avantage que sur ce qui les différencie. Passés respectivement maîtres internationalement reconnus dans les styles, le reggae et le dub, qu’ils développent parallèlement depuis bientôt 20 ans sans jamais réellement se rencontrer, les deux protagonistes s’évertuent à en bousculer les codes, dans le respect toujours plus grand de leurs origines jamaïcaines.

Deux décennies au service d’un combat sans merci contre l’orthodoxie musicale, au profit de métissages, qui ont toujours contribué à faire évoluer les choses de l’histoire de la musique et des arts de manière plus générale. En témoignent la fusion du jazz et des différentes musiques traditionnelles jamaïquaines dans le cas d’Harrison Stafford et notamment de son extraordinaire aventure avec Groundation, ainsi que les innombrables expérimentations de Martin Nathan, au fil de la foisonnante discographie de Brain Damage, aux orientations toujours plus improbables et aventureuses.

De cette rencontre inattendue naîtra donc l’album « Liberation Time », qui ravira bon nombre des amateurs des travaux des deux artistes, tant tout ce qui contribue à faire leurs particularités respectives y est représenté. La voix unique d’Harrison Stafford lui sert ici de vecteur pour asséner de manière toujours plus élégante un message fédérateur centré autour de l’auto-émancipation par la musique et sa vision universaliste de la foi rastafarienne. L’écriture et la production de Brain Damage quant à elles apparaissent toujours plus fines et personnelles, intellectualisées mais néanmoins viscérales. Compositions solides, mélodies imparables, effets dub classieux, autant d’éléments qui feront sans doute de « Liberation Time » l’un des projets de collaboration les plus aboutis de l’année.