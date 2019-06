Les Emissions / Moteur

Un mercredi sur deux en alternance avec Rimbaldies On Tape, en direct de 11h à midi l’Eko vous propose MOTEUR, une émission qui parle du Cinéma. Régine, Joséphine, Fouzia et Pascal reviennent sur les films qu’ils ont vus dans la programmation du moment. Moins une critique qu’un retour d’expérience personnelle, le cinéma parle et nous parlons du cinéma.