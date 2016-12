La Soupe primitive

La soupe Primitive, tous les deuxièmes Mercredi du mois à 20h00

à l’instar de la théorie biologique du bouillon primitif, qui voudrait que la vie soit reproductible en laboratoire dans une solution de molécules soumise à des arcs électriques, l’émission rapproche musiques traditionnelles et expérimentales, extraits d’obscures série Z, tubes oubliés et chansons à la mode afin de synthétiser une narration vivante de bruits et de musiques