Le Vendredi de 22h00 à Minuit

L’émission Epsilonia, créée en 1986 par Jacques Perdereau, est dédiée à la découverte et à la défense des musiques expérimentales : musique électro-acoustique, bruitiste, art sonore, musiques contemporaines, formes récentes de free-jazz, musique improvisée non-idiomatique, Musique brut, poésie sonore ou spoken-word.

A travers la collaboration de trois équipes, chacune chargée de la programmation d’une soirée par mois, nous essayons de faire connaître les courants les plus variés de ces musiques sur disque comme en live. Nous tentons de aussi faire apparaître les grandes lignes historiques de leurs développements et leurs évolutions dans des sphères non-occidentales.

En permettant à l’auditeur de s’ouvrir à une approche différente de la musique, nous espérons susciter chez lui la curiosité et par contagion l’envie, non seulement d’écouter mais de penser différemment, sans préjugé et avec un esprit ouvert : nous croyons fermement au rôle d’alternative que peuvent avoir les musiques expérimentales face à la muzak assenée à longueur de média commerciaux.

Les équipes :

Les Mixs (Samon Takahashi) : Mixes le plus souvent thématiques : récemment Robert Haigh, Pauline Oliveiros & Jerry Hunt, Les musiques expérimentales brésiliennes...

Les électrons Libres (David Buxton, Jean-Baptiste Favory) : souvent axé sur les musiques électroacoustique et la "Kosmische Musik", les électrons libres reçoivent aussi régulièrement des invités : Allain Gaussin, Paul Méfano, Jean Claude Eloy...

Squadra Lumaca (Anton Mobin, Ravi Shardja, AkaBondage, Monobloc Sound Fidelity) : La Squadra Lumaca propose des concerts en direct, des interviews et des focus sur des thématiques. Elle invite aussi annuellement un/des artiste(s) pour une série de créations radiophoniques : Déficit Des Années Antérieures, Hobocombo, El-G, Terminal Beach...

http://epsilonia-radio.blogspot.fr/