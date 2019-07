Xtreme FEST | 1 au 4 Août





A l’occasion du festival Xtreme FEST , et sur l’Eko, le jeudi 1er Août de 15h à 17h et les vendredi 2 Août, samedi 3 Août, et dimanche 4 Août de 14h à 18h retrouvez un plateau en direct de la Maison de la Musique à Albi. Au programme : Interviews des groupes et des organisateurs.trices de Pollux Asso, retransmissions de concerts en direct, du gros son, des surprises et beaucoup de Zguen !

Bonne écoute à vous des programmes de l’Eko.