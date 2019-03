Tempête dans un studio | Lundi 1 er Avril

« Ouvert le lundi » une émission proposée par Stéphane Tosi le lundi de 18 à 19h

Tempête dans un studio

« Il n’y a, je pense, personne qui, dans des moments de désoeuvrement, n’imagine quelque roman dont il se fait le héros. Ces fictions, qu’on appelle des châteaux en Espagne, n’occasionnent pour l’ordinaire dans le cerveau que de légères impressions, parce qu’on s’y livre peu, et qu’elles sont bientôt dissipées par des objets plus réels, dont on est obligé de s’occuper. Mais qu’il survienne quelque sujet de tristesse, qui nous fasse éviter nos meilleurs amis, et prendre en dégoût tout ce qui nous a plu ; alors, livré à tout notre chagrin, notre roman favori sera la seule idée qui pourra nous en distraire. Les esprits animaux creuseront peu à peu à ce château des fondements d’autant plus profonds que rien n’en changera le cours : nous nous endormirons en le bâtissant, nous l’habiterons en songe ; et enfin quand l’impression des esprits sera insensiblement parvenue à être la même que si nous étions en effet ce que nous avons feint, nous prendrons, à notre réveil, toutes nos chimères pour des réalités. »

Étienne Bonnot de Condillac, 1746

Le plancher grincera, les portes claqueront, les verres seront levés, gonflés d’orgueil, parés de la démence de ceux qui n’ont rien à perdre et tout à conquérir. La rage sera là. Et le temps radiophonique défilera trop vite le lundi entre 18 et 19h sur le 88.5 si tout fonctionne.

Photo : Etienne Dufour

A partir du lundi 1er avril, à suivre…