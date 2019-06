Solénoïde (Virée Algérienne) | 20 Juin

Jeudi 20 juin à 18h l’espace de 55 minutes, nous allons nous intéresser à la mosaïque musicale qui forme l’Algérie, pays réputé pour son riche répertoire (de la musique kabyle à la musique diwane, du classique arabo andalou au raï en passant par le dub). Dans cette virée sonore, vous retrouverez des musiciens influencés par leurs racines nord africaines ou des bâtisseurs de ponts entre cultures orientales et occidentales. Au programme : CHEB I SABBAH (Six Degrees Records), ADEL SALAMEH / NAZIHA AZZOUZ (Enja / Harmonia Mundi), EL MAHDY JR (Boomarm Nation), SAMIR TAHAR (Next Music ), MEHDI ALOUANE (Socadisc), ABDELLI (Real World), LILI BONICHE.

Rediffusion mardi 25 juin à 10h.