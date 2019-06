Solénoïde - Dub translation 20

Notre équipage vous convoie jeudi 27 juin à 18h dans un espace peuplé d’échos, reverbs et basses hypnotiques. Marqué aussi bien par les notions de tradition que de perversion, cet espace à la fois hétéroclite et cosmopolite, c’est celui décrit par nos ’Dub Translations’ !

Et si nous sommes loin d’y avoir convoqué toutes les plus grandes figures du dub, notre série entre bel et bien dans une étape symbolique qui se fera loin du berceau du genre et de ses racines reggae ; une étape qui vous promènera du Brésil à l’Islande, de l’Argentine à l’Espagne en passant par l’Angleterre et le Canada.

Au programme : ALPHA STEPPA & LUTAN FYAH (Steppas Records), DUB MAJESTIC, WAGAWAGA (Full Melt Recordings), HERBATA (LCL), KARMA (System Music), BOSS BASS (Fresh Poulp Records), JAGWAR MA, LA YEGROS (ZZK records), SAMARIS (One Little Indian), GLOBULAR (Omnitropic)

Rediffusion mardi 2 juillet à 10h.