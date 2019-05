Solénoïde | 30 mai

Jeudi 30 mai à 18h Solénoïde vous offrira un nouveau panorama de musiques hétéroclites et atypiques ! Car pas moins de 10 artistes vous feront goûter aux aléas de transitions sonores contrastées, 10 projets ayant la particularité d’incarner 10 nationalités différentes. Cette émission, en forme de grand huit musical, vous conduira de la Suisse à la Nouvelle Orléans, de la Turquie à Berlin, du Nigéria à Turin, en passant par le Kazakhstan, Moscou, Nottingham et la Norvège ! . Au programme : ORGAN MUG (Irascible Records), REID WILLIS, GRUP SES & Ethnique Punch (Discrepant), ANN (Markus Block) (Seasides On Postcards) , EKITI SOUND (Crammed), SPIME.IM (_OUS), ANGELINA YERSHOVA (Twin Paradox Records), WABI EXPÉRIENCE (Mikroton), THOMAS WILLIAM HILL (Village Green Recordings), STALE STORLOKKEN (Hubro).