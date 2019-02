Qualia | 5 Février





L’Eko vous propose le 5 février à 17h, une création radiophonique : "Qualia"de Charo Calvo.

Cinq femmes artistes provenant de différentes cultures mettent en paroles une expérience physique forte, marquante à vie. L’une d’entre elles ne dit pas la vérité. Du langage corporel et du langage parlé. De la richesse du bilinguisme. De la complexité des traductions. De l’usage du sens, du son et des sens.

Qualia questionne l’utilisation du son dans le storytelling, sa capacité à toucher le subconscient, sa puissance à provoquer des réactions physiques et des images mentales. Vous voyez ce que je veux dire ?



Réalisation et composition : Charo Calvo

Voix et textes : Kitty Crowther, Zahava Seewald, Meryam Bayram, Sonia Pastecchia, Charo Calvo.

Traduction et voix française : Laurence Vielle

Enregistrements : Charo Calvo, Bastien Hidalgo Ruiz

Mastering : Bastien Hidalgo Ruiz.



Prix "Arts Sonores" au Phonurgia Nova Awards 2017.



Bonne écoute à vous des programmes de l’Eko.