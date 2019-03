Pop Mind | 19 et 20 mars





Les 19 et 20 mars de 19 à 20h l’Eko diffusera un plateau en direct de POP MIND qui aura lieu à Rouen, au 106, du 19 au 21 mars. Pop Mind c’est 3 journées de rencontres et d’échanges avec les différentes composantes du monde culturel (professionnels, fédérations, universitaires, société civile, syndicats, réseaux territoriaux, associations, État, collectivités…). Les Droits humains fondamentaux seront notre thème pour cette édition. Le but de POP MIND étant d’interroger, à la veille des élections européennes, nos projets respectifs et notre responsabilité au regard de ces droits fondamentaux mis à mal notamment par une forte montée des droites extrêmes et une concentration économique croissante.

Plus d’infos sur le site de POPMIND http://www.pop-mind.eu

Bonne écoute à vous des programmes de l’Eko.