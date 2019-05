Paul Coudsi | 24 Avril

Sur l’Eko, ce mercredi 24 Avril en direct de 11h à midi, c’est le grand retour de Rimbaldies On Tape.

Pascal Nyiri a l’honneur d’inviter Paul Coudsi, graphiste, réalisateur de films d’animation, jeux vidéo et autres. Il nous parlera d’un étrange livre, grand format, de près de 200 pages. Onze histoires entre Montpellier, les étangs, les plages de la Petite Camargue et les indiens Tupi sur les plages de Rio. Dans la quatrième histoire surgit une bande dessinée de 36 planches environ. Et dans ce livre également un CD audio avec 5 ou 6 chansons originales interprétées par Sonia Bessa la compagne de Paul (qui sera aussi présente dans l’émission.). .

Afin de réaliser ce vaste projet, notre invité a lancé un crowdfunding :

https://www.kisskissbankbank.com/fr...

Bonne écoute à vous des programmes de l’Eko.