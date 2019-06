Ouvert le Lundi | 17 juin

Le 21 juin approchant, le prochain épisode de l’émission "Ouvert le lundi" sera musical. Nous parlerons de la sortie de deux albums : "Sing me a song", par El Barbarian & Blue Little Toe et le projet M.O.I. Rendez-vous lundi 17 juin à 18h pour en savoir plus.