Solénoïde - Asian Audio Virus 02 | 6 juin

Solénoïde avec "Asian Audio Virus 02" vous propose jeudi 6 juin à 18h une émission dédiée aux richesses musicales du continent asiatique, une collection de vignettes sonores destinée à vous faire virtuellement voyager de hauts plateaux verdoyants à de vastes espaces arides, d’odorantes rizières en terrasses à d’immenses temples bouddhistes... Au programme : MUKTA, XINGU HILL (Hymen Records), TRILOK GURTU, SONAME (World Village), ASANA (Meta Records), EGSCHIGLEN (Heaven and Earth), BILL LASWELL (Sub Rosa), U.SHRINIVAS (Dreyfus), WANG LEI (Expressillon), KARSH KALE (Six Degrees Records) .