Jusqu’à ce qu’il fasse jour | 19 Février

Ce mardi 19 février à 17h l’Eko vous présente :

"Jusqu’à ce qu’il fasse jour" un documentaire de Carole Berliner

Haïti, décembre 2014. Poètes et penseurs s’apprêtent à investir les ruines de Port-au-Prince pour présenter au public leurs prochaines créations théârales. De quoi rêve-t-on quand on a 30 ans à Port-au-Prince ? Pour soi-même, pour l’autre pour le pays ? Quelle place occupe l’artiste dans un pays où tout pousserait vers d’autres priorités, plus criantes, plus nécessaires ? Avec quoi s’avance-t-on dans l’âge adulte dans un pays où l’on dit que l’on survit plutôt que l’on vit ?

Bonne écoute à vous des programmes de l’Eko.