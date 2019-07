Merging theory | 4 & 16 juillet

Merging Theory est un projet Psytrance Montpelliérain à découvrir jeudi 4 juillet à 16h sur l’Eko. Projet porté par Elie Tournier et William Petrini, deux amis Sound Designer qui partagent le même intérêt pour cette musique. Au menu un mélange de mélodie et de psychédélisme avec des beats énergiques, des loops qui ont du groove et des lignes de synthés épileptiques.

Rediffusion le 20 juillet à 16 heures.