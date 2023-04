Les sorties Artus film en dvd/blu ray combo de deux polars sixties sous influence Orson Welles du stakhanoviste Jésus Franco : Agent 077 opération Sexy et Chasse à la mafia

Une interview de Yohann Gibert, organisateur du festival Grinhouse paradise qui aura lieu à Toulouse au Cosmograph du 13 au 16 Avril

Audioblik : Deathprod, artiste electro-dark actuel, et le compositeur Harry Partch, dans une veine Do it Yourself

Evocation de la soirée Oblik consacrée au Krimi le 5 avril à l’Utopia à partir de 20 h avec un double programme : le Cirque de la peur de John Moxey et 6 femmes pour l’assassin de Mario Bava.

Rediffusion le mardi 28 mars à 20h