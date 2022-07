Judy and the Jerks (Hardcore punk, USA) - The Psychotic Unicorns (Garage punk, Mtp)

Secret Place TAF

Entrée à prix libre !

Judy and the Jerks - Punk Hardcore

(Hattisburg, USA)

Quatuor punk hardcore jubilatoire venu du Mississipi, qui chante les chewing gum, les pizzas, la bière, les donuts, bref ce qui compte vraiment !

"Don’t talk to me ‘cause I’ll bite you"

“We’ve got big butts and we do it our way"

C’est clair non ?