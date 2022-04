Cultures électroniques

Vanilline produit du son depuis 2017, majoritairement de façon indépendante ; explorant différents styles avec nombre de mashups répartis par EP et albums conceptuels (Minimal, progressive,Dub, Ambient). Une techno neutre plus portée sur la méditation et l’idée de longs voyages sonores, que acide, dansante et délibératrice. Depuis 2018 il gère également un catalogue de releases de Dub Techno anonymes sur Bandcamp. On l’accueille ce soir 20h dans "Cultures Electroniques" sur l’Eko des Garrigues, 88.5 à Montpellier + le web !

https://silvatari.bandcamp.com/

https://soundcloud.com/user-994536923

Retrouvez-le également sous les alias Nass Naja (world music/soundtrack) ; Jim Enil Linav (ambient/drone), JJcoal (tri pop /beat), et Matheus Marshall K. quii est un concept sur le liminal core et collage music.