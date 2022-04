L’Eko des sirènes

CORPS est un jeune homme tout vêtu de rouge qui chante des chansons très hard. De la pop subversive, élégante et poétique sur les traces du Maquis de Sade ; âme sensible s’abstenir ! Plus reposant, Patrick Abrial se la coule douce avec son rock pépère et ses chansons à texte sans prise de tête !