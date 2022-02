"L’Eko des Sirènes"... C’est le chant mélodieux des sirènes qui envoûtent mais aussi le hurlement strident des sirènes qui alertent... Par l’entremise de deux musiciens, Fred et Gwendolyne qui vous amènent dans des voyages sonores poétiques et inédits... Pour tendre l’oreille et se faire l’Eko de musiques d’ici ou d’ailleurs... Entre rock, métal, pogo ou électro et bien d’autres gourmandises... Pas n’importe quelles musiques mais de celles qui nous interpellent, des belles et des rebelles... De la transe pour chercher les anges, des clandestines et des assassines... Des moches qui nous accrochent, musiques du corps, hardcore ! musiques de l’âme, borderline !...

Du chant, des cris et des mots, du son caustique et explosif, pour enragés et engagés

Esprit subversif dans un corps convulsif, dans une larme et un sourire...

De la musique pour faire sens... sans foi, sans loi, sans limite, sens caché, sans interdit, sans dessus-dessous... Mais jusqu’où irons-nous ?

Alors suivez-nous sur l’Eko 88.5, oú la radio est encore une Aventure ... Et à bientôt avec les Sirènes de l’Eko les dimanche à 16 heures avec une rediffusion les mercredi à 17 heures...