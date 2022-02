Chaque mercredi à 16h et quelques petite émission radiophonique d’une durée de 5 mn 35 s. Ce sont des "poésies radiophoniques" écrites à trois : Julie Anne Barbe (alias Alma krol) Sylvie Bourlion (alias Ela Tchiché) et Joël Mas (alias Emile Pox) .

C’est comme des rêves racontés ,des poésies surréalistes, des histoires étranges ou l’humour et la beauté font bon ménage entre nos oreilles. Le générique de début est de Joël Mas et celui de fin est de Julie Anne Barbe.

Dessin : Julie Anne Barbe