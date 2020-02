SOLENOIDES | COVER BOX 04 | 13 FEVRIER 2020 | 18H

Solénoïde – Cover Box 04 (émission n°23 du 10 au 17 février 2020)

Mariant perversion et invention, cette émission vise à fédérer quelques champions zélés de la relecture musicale décalée ! Entre pastiche ambivalent et hommage irrévérent, cette Cover Box s’annonce tout aussi versatile que volubile. Une programmation au parfum de nostalgie et d’ironie qui réveillera à coup sûr nos amours refoulés pour les grands classiques de la galaxie pop-rock ! Bref, si l’aventure vous tente, préparez-vous à vivre un zapping sonore plein de surprises et de ressors !

Playliste Solénoïde – Cover Box 04

[03:11>04:42] RICHARD CHEESE "Sunday Bloody Sunday" "Aperitif for Destruction" (Surf Dog / Socadisc) > U2

[04:52>10:22] STAR ALL-STARS "Money", "Dub Side of The Moon" (Easy Star Records) > PINK FLOYD

[10:26>13:41] OF A NEW JAZZ ERA In the Court of the Crimson King "Emotional Intelligence" > KING CRIMSON

[13:52>16:12] TRYGVE SEIM / FRODE HALTLI „Yeraz " (ECM) Norvège n°8 « Redemption Song » > BOB MARLEY

[16:20>19:30] DUBMATIX "London Calling" (Roots Rock Version) "Shatter the Hotel" – A dub inspired tribute to Joe Strummer (Mojo Brand Records) > THE CLASH

[19:40>22:56] RONDELLUS "Iron Man (Verres Militares)" "Sabbatum : a Medieval Tribute to Black Sabbath" (Music Cartel) > BLACK SABBATH

[25:54>31:05] THE MOOG COOKBOOK "Hotel California" , "Ye Olde Space Bande Plays The Classic Rock Hits" (Ryko/Rhino) > EAGLES

[31:25>35:44] VITAMIN STRING QUARTET "I Was Made for Lovin’You" " (Vitamin Records) "The String Quartet Tribute to Kiss" > KISS

[35:55>38:25] THE SHIN « Black Sea Fire » (Jaro/L’Autre Distribution) n°10 "Temel : Walkin’ and Smokin’ in NYC" > DEEP PURPLE

[38:42>40:27] VINCENT SEGAL "Under my Thumbs" "T-Bone Guarnerius" (Label Bleu) > ROLLING STONES

[40:52>43:38] ROCKABYE BABY ! LULLABY RENDITIONS "Under the Bridge" > RED HOT CHILI PEPPERS

[43:47>47:50] JAH DIVISION "Dub Will Tear us Apart" "Dub Will Tear us Apart EP" > JOY DIVISION

[48:02>49:50] MATTHIAS VOGT TRIO "Such a Shame", "Coming Up For Air" (InfraCom !) > TALK TALK

Merci de ton attention et à bientôt !

