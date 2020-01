SOLENOIDE | Slaviascopie 01 | 02 FEVRIER 2020, 18H

Solénoïde – Slaviascopie 01 (émission n°21 du 27 janvier au 2 février 2020)

Cap à l’Est dans un espace gigantesque comprenant 13 nations aux racines ethnolinguistiques communes, nations des peuples slaves qui forment un énorme réservoir de talents artistiques... territoire qui s’étend de la Tchéquie à la Russie. Pendant plus de 50 minutes, ce périple slave nous baladera de la musique contemporaine à l’électronica, de la folk fusion au rock indie en passant par la musique de film. Bref, autant vous dire que la sédentarité et l’ennui seront bannis de notre playliste...



Playliste Solénoïde – Slaviascopie 01

[05:50>11:23] LUBOMYR MELNYK "Windmills Part 2" – LP "Windmills" (Hinterzimmer Records) > Ukraine

[11:40>16:16] YEGOR ZABELOV TRIO "In G" – LP "The Rose Festival" (autoproduction) > Belarus

[16:30>21:02] MOA PILLAR "Closed Curve" – LP "No Expectations" (Full of Nothing) > Russie

[22:45>27:50] KOTTARASHKY & THE RAIN DOGS "Maze" – LP "Cats, Dogs and Ghosts" (Asphalt Tango Records) > Bulgarie

[28:11>32:40] DANIEL SPALENIAK "Burning Sea" – LP "Burning Sea" (Antena Krzyku) > Pologne

[33:09>38:25] TROITSA "Святая зямля" – LP "Цар-Агонь " (Vigma) > Belarus

[40:12>45:13] EDWARD ARTEMIEV "Abandoned Temples" – LP "Invitation to Reminiscence" (Electroshock Records) > Russie

[45:22>48:43] WABI EXPERIENCE "Pasar Por Todos Lados" – LP "Wabi Experience" (Mikroton), > Tchéquie

[48:45>50:51] JACASZEK "Daffodils" – LP "Kwiaty" (Ghostly International) > Pologne

