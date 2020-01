CULTURES ELECTRONIQUE | JANVIER 2020

Süne, Wolfer et leur ami Julien Highflying ont lancé deux émissions de radio dont une à l’Eko des Garrigues cette année, sous le nom de Cultures électroniques.

Cultures electroniques, c’est l’histoire de 3 amis, Eve, Robin et Julien, passionnés de musique électronique qui se sont rencontrés à leur Q.G. et disquaire, Total record.

Julien Highflying animait déjà l’emission du même nom, deux fois par mois à radio système, une radio associative basée à Vauvert dans le gard. Progressivement l’idee est venue de proposer cette émission à l’eko tout en continuant à radio système en parallèle.

Le concept est simple : inviter 4 musiciens par mois à venir jouer un set d’une heure sur les ondes. Le restant étant assuré par les résidents, Süne, Wolfer et Highflying. Ces émissions ont pour but de promouvoir les musiques électroniques au sens large. Süne et Highflying ont par le passé organisé divers événements. Le son de Süne est à la frontière entre la techno et la house, celui de Wolfer nous vient majoritairement de Detroit, celui de Highflying entre techno allemande et electro.