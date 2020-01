SOLENOIDE | MIRAGE ACOUSTIQUES | JEUDI 9 JANVIER 2020

Solénoïde – Mirages Acoustiques 18 (émission n°18 du 6 au 12 janvier 2020)

Bien qu’aucune technologie ne permette la projection d’images par les ondes radios, la série "Mirages Acoustiques" se propose de contourner cette réalité au moyen de sélections musicales à fort impact visuel. Dédiées aux férus de phénomènes sonores irrationnels, ces programmations constituent un montage iconoclaste de séquences flirtant avec les genres électro-acoustiques, jazz, contemporains et cinématographiques, pour ne citer que les formes les plus facilement identifiables. D’illusions optiques en hallucinations sonores, de nombreux dérèglements sensoriels sont à prévoir à l’écoute de ces fictions "radio-oniriques"





Playliste détaillée sur www.solenopole.org / https://solenopole.blogspot.com/202...

Playliste

[04:00>08:00] JEAN-PIERRE SLUYS "Rubayat" LP "The Observation of Ruins" (Baraka Foundation/1998)

[08:45>11:30] BLACK FACTION "Afghan Front V2.1" LP "Docking Sequence : BSI Campaign, Vol.1" (BSI Records/Why.Not-Mc/2001)

[12:20>15:35] NETTLE "Fire Camp" LP "Build a Fort’ Set that on Fire" (theAgriculture)

[15:58>18:20] DJ SPOOKY That Subliminal Kid / Sound Secretion "Anodyne (Main)" - 12 " "Anodyne" (Picture Disc) (BSI Records)

[19:17>23:08] SUB DUB "Dawa Zangpo" - LP "Sub Dub ep’s Original Masters 1993-95" (theAgriculture)

[23:52>29:50] THE KILIMANJARO DARKJAZZ ENSEMBLE "Giallo" - CD "From the Stairwell" (Denovali)

[30:52>37:14] OTAKU "Patterns of Interference (Lobotomized Mix)"- CD "Docking Seqence : BSI Campaign, Vol.1"(BSI Records)

[40:02>43:01] DJ OLIVE "Coonymus" - EP "Coonymus" (theAgriculture)

[43:49>45:40] TIEFSCHWARZ "Black Tick" - CD "Chocolate" (Souvenir)

[46:02>48:00] KOUYATE – NEERMAN "Hawagis" - CD "Skyscrapers & Deities" (No Format Records)

[48:14>50:29] TRISTAN TZARA – VEDIC "Kali Rising/ Pour Compte (Phases, 1949) - CD "Rhythm Sciences"

[50:30>52:35] ALBERT KUVEZIN – YAT-KHA "Taglar Eezi-Bile Chugga (Talking to the Spirit of the Mountains)" - CD "Poets and Lighthouses"