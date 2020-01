[NEW !!] MODULISME | MARDI 7 JANVIER 2020 | 20H

MODULISME

C’est une émission qui diffuse de la musique électronique, et plus précisément un nouveau RDV autour de la synthèse modulaire, procédé permettant de traiter/créer des sons en utilisant un synthétiseur composé d’un ensemble de modules indépendants où chacun remplit une fonction : oscillateur (VCO), filtre (VCF), amplificateur (VCA), générateurs d’enveloppe, effet, mixeur... Le choix des modules et leur interconnexion se fait de manière totalement libre dans le but de pousser plus loin les schémas traditionnels... Philippe Petit suit une formation de Composition + Eléctroacoustique au conservatoire, se spécialisant en spatialisation et synthèse modulaire utilisant les ressources de Moog Model 15, Minimoog Model D, Buchla Easel « The Electric Music Box » , RSF Expander Kobol, Arp 2600, pour fabriquer ses abstractions électroniques, objets-son... Pour Modulisme il offrira des enregistrements live de lui ainsi que de bon nombre de ses amis experts en la matière...

RDV tous les quinze jours le mardi à 20h