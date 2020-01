SOLENOIDE | GRANDE BOUCLE 34 | JEUDI 2 JANVIER 2019

Solénoïde – Grande Boucle 34 (émission n°17 du 30 décembre 2019 au 5 janvier 2020)

Traversez en diagonal un panorama musical hexagonal ! Cette semaine marque le retour de notre Grande Boucle Radiovisuelle, dont nous abordons la 34e étape. Comme à son habitude, cette émission met en avant le bouillonnement créatif de la scène musicale française. Une thématique du Solénoïde qui s’annonce des plus bariolées et qui devrait une nouvelle fois enthousiasmer quant à la qualité de la création made in France ! Au programme : ROYAL AIR MOON (The French Touch Connection), RENAUD GABRIEL PION (Signature), FRED GRANGOUSIER, KEYVAN CHEMIRANI (Molpé Music), ACID ARAB (Crammed Discs), OKIDOKI (Linoleum Records), PZLEN, FRANCOIS J. BONNET & STEPHEN O’MALLEY (Editions Mego)



Playliste détaillée sur www.solenopole.org / https://solenopole.blogspot.com/201...

Playliste

[04:21>10:30] ROYAL AIR MOON "Cristallisé" + "Méduses de glace" + "Murmurations"– EP "Derrière la Nuit" (The French Touch Connection) > Nantes

[10:47>19:46] RENAUD GABRIEL PION "Irisation" + "Agon" – CD "Spiritus" (Signature) > Angers

[22:13>28:45] FRED GRANGOUSIER "Après la Pluie" + "Check Point" + "The Game Of Love"– CD "Passager" (Autoproduction) > Lyon

[28:54>33:54] KEYVAN CHEMINARI "Al Kemia" – LP "The Rhythm Alchemy" (Molpé Music) > Manosque (04)

[36:03>41:00] ACID ARAB "Rajel" – LP "Jdid" (Crammed Discs) > Paris

[41:12>45:18] OKIDOKI "Le voyage improbable de l’insondable Haruki" - CD "When Oki meets DOKI" (Linoleum Records) > Auzas (31)

[46:58>52:14] PZLEN "00:05:38:02" – LP "s/t" (Autoproduction) > Pays Basque/Montréal

[52:15>54:00] FRANCOIS J. BONNET & STEPHEN O’MALLEY "Erosion always wins" - LP "Cylene" (Editions Mego) > Paris