SOLENOIDE | MISSION 214 | JEUDI 5 DECEMBRE 18H

Cap cette semaine sur Istanbul, une des villes phares du bassin méditerranéen, où les virevoltants Baba Zula nous présentent ’Derin Derin’ (Glitterbeat). Dans ce nouvel opus, la troupe stanbouliote continue de conjuguer traditions et dissidences musicales en nous offrant quelques beaux moments de vertiges spatio-temporels ! Escale ensuite à Séoul pour y découvrir Black String, un quartet fascinant qui publie son second album ’Karma’ (Act Music), une sorte de traité d’entente entre le folklore ancestral de la Corée et une écriture contemporaine hybride incluant couleurs jazz, indienne et rock. Puis détour en Italie où le bassiste et producteur Lorenzo Feliciati s’est associé au batteur Michele Rabbia pour signer "Antikythera" (RareNoise), un voyage sonore enthousiasmant nous faisant naviguer entre rock atmosphérique et jazz rock. Playliste détaillée sur www.solenopole.org ou sur https://solenopole.blogspot.com/201...

Playliste

[02:46>12:31] BABA ZULA "Sahin Iksiri" + "Kosmogoni" + "Salincaksin" - CD "Derin Derin" (Glitterbeat) > Istanbul/Turquie

[12:50>23:56] BLACK STRING "Song of the Sea" + "Blue Shadet" - CD "Karma" (Act Music) > Seoul/Corée du Sud

[24:27>28:45] BABA ZULA "Rüzgarin Akisi" - CD "Derin Derin" (Glitterbeat) > Istanbul/Turquie

[29:07>40:01] LORENZO FELICIATI / MICHELE RABBIA "223 Teeth" + "Prochronistic" - LP "Antikythera" (RareNoiseRecords) > France/Italie

[40:49>50:40] BABA ZULA "Transcendance" + "Port Pass" - CD "Derin Derin" (Glitterbeat) > Istanbul/Turquie