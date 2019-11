SOLENOIDES | SPECIAL DOUDOUK | 28 NOVEMBRE 2019, 18H

Solénoïde - Spéciale Doudouk (émission n°12 du 25 novembre au 1er décembre)

Solénoïde rend hommage au Doudouk, instrument emblématique de la culture arménienne. Entre couleurs traditionnelles pures et folk d’avant garde, cette émission vise à vous familiariser un peu plus aux potentialités de ce petit corps cylindrique (cousin de la clarinette) déclaré par l’UNESCO patrimoine oral et immatériel de l’humanité. Une émission marquée par la présence d’artistes virtuoses qui développent une approche aussi imaginative que respectueuse du doudouk.

Au programme : DJIVAN GASPARIAN/MICHAEL BROOK (Real World), ARAX (Araxbel), LES MAÎTRES DE MUSIQUE D’ARMENIE (World Village), DELEYAMAN (Nech), RABIH ABOU-KHALIL (Enja), STEPHAN MICUS (ECM), HADOUK TRIO (Naive), ARAÏK BARTIKIAN (Emouvance), ARMENIAN NAVY BAND (Heaven & Earth), SERGEI KARAPETIAN, HOSSEIN ALIZADEH/DJIVAN GASPARIAN (World Village) PETER GABRIEL (Real World)

Playliste

[05:10>08:15] DJIVAN GASPARIAN / MICHAEL BROOK "Freedom" + "To the River" - LP "Black Rock" (Real World) > Arménie / Canada

[08:15>19:00] ARAX "Hov arek sarer djan" - LP "La Brise" (Araxbel) > Bruxelles/Belgique

[19:02>20:56] LES MAÎTRES DE MUSIQUE D’ARMENIE "Tamzara-Garmir Fistan-Ard Me Ounim, Gari E" - LP "Musiques & chants traditionnels & sacrés" (World Village) > Arménie

[20:57>22:59] DELEYAMAN "Home" + "Isaphan" - LP "3" (Nech) > Paris/France

[23:01>28:32] RABIH ABOU-KHALIL "The Sad Women of Qana" - LP "Songs for Sad Women" (Enja) > Liban

[33:20>36:42] STEPHAN MICUS "Birds of Dawn" - LP "Towards the Wind" (ECM) > Majorque

[36:43>39:50] HADOUK TRIO "Vegetal Groove" - LP "Shamanimal" (Naïve) > Paris / France

[39:51>40:47] ARAÏK BARTIKIAN "Yarn anouch é" - LP "Monodiques" (Emouvance) > Arménie

[40:50>43:50] ARMENIAN NAVY BAND "Air" - LP "Natural Seed" (Heaven & Earth) > Arménie

[43:53>46:35] SERGEI KARAPETIAN "Every Morning" - LP "The Art of the Armenian Duduk" (Arc Music)

[46:36>47:59] HOSSEIN ALIZADEH / DJIVAN GASPARIAN "Mama" - LP "Endless Vision" (World Village) > Iran / Arménie

[48:00>54:00] PETER GABRIEL "Lazarus Raised" - LP "Passion - B.O.F La dernière tentation du Christ" (Real World) > Angleterre