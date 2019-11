SOLENOïDE | 7 NOVEMBRE | 18h

Voilà bien longtemps que Solénoïde n’a pas patrouiller en Dubosphère ! Le moment est donc venu de réinvestir cet espace de jeux protéiforme peuplé de basses entêtantes et de réverbes aliénantes. Car s’il apparaît aujourd’hui plus discret, ce genre magnétique est loin de faiblir et de s’affadir. A tel point qu’une partie de nos auditeurs nous réclame sa séance régulière de dubothérapie ! Un voeux qui sera exaucer, à partir de désormais et pas plus tard que tout de suite, avec cette 31e phase des Dub Translations. Notre sélection verra quelques uns des meilleurs artificiers du genre se succéder comme Log(M), Laraaji, Jah Wobble, Bill Laswell, El-Hortobagyi, Dub Colossus, Mad Professor, Gaudi, The Black Seeds, Ulrich Troyer, Ozric Tentacles, Massive Attack...

